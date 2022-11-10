Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Özbekistan'da olacak liderlerle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi yapacağını belirterek, "Ayrıca Özbekistan'daki devlet başkanlarının ülkelerine de canlı yayınla bağlanılarak hep birlikte fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek." dedi.

Karacabey, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Milli Ağaçlandırma Günü'nün, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 Kasım 2019'da ülkeye kazandırıldığını ifade eden Karacabey, teşkilat olarak 3 yıldır 11 Kasım gününü vatandaşların yoğun katılımlarıyla coşku içinde kutladıklarını söyledi.

Karacabey, ilk olarak 11 Kasım 2019'da ülke genelinde 1 milyon 300 bin vatandaşın 81 ilde fidanları toprakla buluşturduğunu, yine aynı yıl Çorum'da tek lokasyonda 3 bin vatandaşın katılımıyla bir saat içinde 303 bin 150 fidan dikilerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girildiğini dile getirdi.

Böylesine anlamlı bir konuyla dünya genelinde bir rekor elde etmenin de ayrı bir gurur olduğuna işaret eden Karacabey, "2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşların alanlarda yakın temasına mahal vermemek için etkinliğe katılım kısıtlı oldu. Ama yine de 81 ilde fidan dikim programları yapıldı. Yine bu yıl da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kampüsünün içinde 452 bin 23 fidanla Türkiye haritasını oluşturduk. Ortasına da yine fidanlarla ay ve yıldız yaptık. Bu da bitkilerle oluşturulmuş en büyük bitki mozaiği alanında yine Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik. Bu günümüzü yine bir rekorla taçlandırmış olduk." diye konuştu.

Karacabey, hava kirliliği küresel bir problem olduğu için geçen yılki 11 Kasım'ın sloganını "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" olarak belirlediklerini hatırlatarak, bu etkinlik kapsamında da 69 ülkenin temsilcileriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde fidan dikimi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Geçen yıl 11 Kasım'da ülke genelinde 5 milyon fidanın toprakla buluştuğunu belirten Karacabey, "Geçen yıl ülkemizde yaşanmış büyük orman yangınları neticesinde vatandaşlarımıza, herkes adına 3 fidan dikileceği yönünde bir söz verilmişti. Bu 252 milyon fidanın dikimi de geçen yıl 11 Kasım'da tamamlandı." ifadesini kullandı.

100 bin fidanla "Türkiye Yüzyılı" logosu oluşturulacak

Karacabey, bu yıl da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Cumhuriyetleri devlet başkanlarıyla 11 Kasım etkinliğine Özbekistan'dan katılacağı bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızla birlikte diğer devlet başkanları da fidan dikimi yapacak. Ayrıca Özbekistan'daki devlet başkanlarının ülkelerine de canlı yayınla bağlanılarak hep birlikte fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek. Merkezimiz Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Millet Ormanı olacak. Buradaki etkinliği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın teşrifleri, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda 100 bin fidanla oluşturduğumuz Türkiye Yüzyılı logosunun da merkezimizdeki son fidanlarını dikmiş olacağız. Dolayısıyla 2023'ün arifesinde olduğumuz bu yılda bizler geleceğe nefes sloganımızı 'Türkiye Yüzyılına Nefes' olarak belirledik. Bu çerçevede vatandaşlarımızı 11 Kasım'da ülke genelindeki 1023 noktadaki fidan dikim etkinliğine bekliyoruz."

Vatandaşların hangi ilde hangi noktada fidan dikileceğini "www.gelecegenefes.com" sitesinden öğrenebileceğini belirten Karacabey, aynı site üzerinden ücretsiz fidan sahiplenme ve fidan bağışı yapılabildiğini de sözlerine ekledi.