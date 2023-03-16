Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye’de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplanacak.

Zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev, Aliyev ve Caparov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilata üye bazı ülkelerin Cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi.

Erdoğan’ın ilk konuğu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de ayrı ayrı görüştü.

Konuk cumhurbaşkanları, Türkiye’de yaşanan depremler sebebiyle Erdoğan’a ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin gündemindeki konular değerlendirildi.

Ana gündem; Türkiye’de yaşanan depremler sonrası atılacak ortak adımlar

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın katılımıyla Beştepe’de gerçekleşecek.

Gözlemci ülke sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Macaristan da zirvede yer alacak.

Türkiye’de yaşanan depremler sonrası atılacak ortak adımlar ile Türk coğrafyasını ilgilendiren konular toplantının gündeminde olacak.