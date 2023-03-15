Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile biraraya geldi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Erdoğan ve Mirziyoyev, merdivenlerde Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, Caparov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Kırgısiztan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

[Fotoğraf: AA]

Türk Devtleri Teşkilatı Zirvesi

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Türkiye’nin yanısıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın katılımıyla Beştepe’de gerçekleşecek.

Gözlemci ülke sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Macaristan da zirvede yer alacak.