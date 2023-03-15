Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’yla bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatı’nın yarın yapılacak Olağanüstü Zirvesi’nin hazırlıkları ve gündemi ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, Kıbrıs Türkünün Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.