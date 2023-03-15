Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 18:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti'de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı imzaya açıldı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için AK Parti grubunda imza toplanmaya başlandı. Yarın yapılacak AK Parti'nin kapalı grup toplantısında Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı alınacak.
Seçim takvimi işlerken siyasi parti grupları da adaylık sürecini başlattı.
AK Parti'de, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekillerinden imza toplanmaya başlandı.
AK Parti'de kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Tek aday olarak milletvekillerinin imzasıyla Erdoğan'ın adaylığı teklif edilecek ve oylama yapılacak.
Benzer şekilde MHP'nin de Erdoğan için imza toplanması ve grup kararı alması bekleniyor.
Sürecin sonunda Erdoğan’ın oybirliğiyle Cumhur İttifakının cumhurbaşkanı adayı olarak YSK'ya bildirilmesi planlanıyor.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023
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