Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı ele aldı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü.
Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler değerlendirildi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Rusya
Son Haberler
- 15:22
- 15:17
- 15:22
- 15:39
- 15:13
Sıradaki Haber
CHP-HDP görüşmesi cumartesi günü yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz