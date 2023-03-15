MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin hasarını güç birliğiyle kaldırırken, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan aşırı yağışların taşkın sellere neden olduğunu, yeni bir felaketin deprem bölgesini canevinden vurduğunu ifade etti.

Söz konusu felaketin tahribatının büyük olduğunu, sellerde 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin kaybolduğunu, birçok kişinin de yaralandığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Bir felaketin izini silme mücadelesi azimle sürüyorken, bir başka felaketin ortaya çıkması milletimizi derinden üzmüştür. Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir. 'Yeni Türkiye, Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat' sacayağında, deprem ve diğer mahut sorunlarla başa çıkabilecek akıl, irade, inanç ve mücadele şevki çok şükür Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tesis edilmiştir.

Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Hiçbir saldırı, iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozamayacaktır. Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır."

Bahçeli, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ile Adıyaman ve Şanlıurfa'da oluşan sellerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi.