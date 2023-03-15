Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Tahıl koridorunun 120 gün uzatılması talebiyle Rusya ve Ukrayna ile görüşmelere başlandığı bilgisini veren Bakan Akar, bakanlar düzeyinde görüşmelerin sürdüğünü belirtti:

"Düne kadar çok sayıda gemi, tahıl ve diğer yiyecek maddesi taşımayı gerçekleştirdi. 24 milyon tondan fazla miktardan bahsediyoruz. Hem bölge hem dünya barışına ve fiyatlara çok ciddi katkıları oldu. Devamı gerçekten önemli. 2 ay yerine 120 gün olması konusunda temeslarımızı sürdüreceğiz. Taraflar değerlendirecek, Rusya ve Ukrayna kararını verecek. Birleşmiş Milletler (BM) de bizimle benzer düşünüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde olumlu şekilde çözmeye çalışacağız."

ABD İHA'sı ile Rus savaş uçağının çarpışması

Amerika Birleşik Devleteri'ne (ABD) ait insansız hava aracıyla (İHA) Rus savaş uçağının Karadeniz üzerinde çarpışmasıyla ilgili soru üzerine Bakan Akar şunları söyledi:

"Gelişmeleri, muhatabımız Amerikalılarla görüşmek suretiyle makul ve mantıklı şekilde çözme konusunda gayret gösteriyoruz. Olayı yakından takip ediyoruz."