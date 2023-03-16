Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, başka partilerin desteğini istediklerini belirterek, HDP’yi işaret etti.

Babacan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ortak cumhurbaşkanı adayına sadece 6 parti değil daha fazla sayıda parti destek versin istiyoruz ve HDP de başka partiler de eğer bizim ortak cumhurbaşkanı adayımıza yani Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verirlerse biz çok mutlu oluruz."

"LGBT konusundaki tutumumuz açık"

Ali Babacan LGBT konusunda da tavırlarının çok net olduğunu şu sözlerle vurguladı:

"Bizim bu konudaki tutumumuzda çok çok açık. Biz her bir vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi kabul ediyoruz ve devletin hayat tarzları üzerindeki müdahalelerine kesinlikle karşıyız."

