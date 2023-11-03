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Gündem
AA 03.11.2023 09:33

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplandı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi, Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi öncesi Astana'da toplandı.

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplandı

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu’nın ev sahipliğinde bakanlık binasında yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

TDT’ye gözlemci olan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Berdi Matiyev ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da toplantıda yer aldı.

Aile fotoğrafının çekimiyle başlayan toplantıda bakanlar, TDT Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi gündeminin yanı sıra alınacak kararları değerlendirdi.

"Liderler TDT'de yeni bir sayfa açmak için bir araya geldi"

Nurtileu, burada yaptığı konuşmada, bugün liderlerin Astana Senedi ve Astana Bildirisi’ni kabul ederek TDT’de yeni bir sayfa açmak için bir araya geleceklerini söyledi.

Nurtileu, "Bu dönüm noktası niteliğindeki belgeler, liderlerimizin Türk halklarının ortak tarihine, diline, kültürüne, geleneklerine ve değerlerine dayanan daha parlak bir gelecek için ortak vizyonunu yeniden teyit etme anlamına geliyor." diye konuştu.

Astana Zirvesi’nde Ekonomik İşbirliği Teşkilatına TDT’ye gözlemci statüsü verileceğini de kaydeden Nurtileu, böylece teşkilatın kurumsal olarak daha da güçleneceğini bildirdi.

Astana Zirvesi’nin "Türk Devri" sloganıyla gerçekleştiğine dikkati çeken Nurtileu, bu zirve ile TDT dönem başkanlığını devralacaklarını da sözlerine ekledi.

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Hakan Fidan Türk Devletleri Teşkilatı
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