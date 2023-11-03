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Gündem
AA 03.11.2023 09:25

CHP kurultaya gidiyor

CHP'nin, 38. Olağan Kurultay'ı, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganıyla hafta sonu Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

CHP kurultaya gidiyor

CHP'nin yarın yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak.

Kurultayda, 1368 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek. CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için de 10 delegenin imzası gerekecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aday olabilmek için yeterli sayıya ulaşması bekleniyor.

"Demokrasi ve birlik kurultayı"

CHP'nin hafta sonu gerçekleştirilecek kurultayında slogan da belirlendi. Buna göre, kurultayın sloganı "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" olacak.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda, PM seçimlerinin, "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle yapılması bekleniyor. Fermuar yönteminin belirlenmesi durumunda bir kadın bir erkek üye PM'ye girecek.

2023 seçimlerinin sonrasına ertelenmişti

CHP'nin 2022 yılında yapılması gereken 38'inci olağan kurultayı "Olası erken seçim ve salgın şartları" gerekçe gösterilerek 2023 seçimlerinin sonrasına ertelenmişti.

Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti, parlamentoda başarı yakalayamayan ittifak da dağıldı.

Parti içi muhalefetin artan değişim talebi sonrası parti meclisinden 4-5 Kasım tarihlerinde kurultay yapılması kararı çıktı.

Kılıçdaroğlu, 33. Olağan Kurultay'da seçildi

Deniz Baykal'ın istifası sonrası 2010'daki 33. Olağan Kurultay'dan bu yana genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü CHP'de, bugüne kadar 7 genel başkan görev yaptı.

Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da tek aday gösterilerek yeniden genel başkanlığa seçilmişti.

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