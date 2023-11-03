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Gündem
TRT Haber 03.11.2023 08:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 10. Devlet Başkanları Zirvesi öncesi bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail-Filistin çatışmaları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin insani yardım çabalarının artarak süreceğini, İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket etmesini sağlamak için uluslararası toplumun güçlü mesajlar vermesi gerektiğini, bölgede kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi olarak bütün ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ile, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışma sonrası sürecin son durumu da gündeme geldi.

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