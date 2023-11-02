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Gündem
AA 02.11.2023 23:33

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'istismar' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aşiret lideri 2 yıl boyunca bir kız çocuğunu istismar etti" haberlerine konu olan çocukla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakanlık olarak hukuki süreci yakından takip ediyoruz" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'istismar' açıklaması

Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Haberlere konu olan çocuk Z.K, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Olay hakkında Bakanlık tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Davaya müdahillik için dilekçe verilmiştir. İddialara ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak hukuki süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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