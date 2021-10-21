BM Güvenlik Konseyi'nin 25 Nisan 2013 tarihli kararıyla Mali'de BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun ve 10 Nisan 2014 tarihli kararıyla da Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun kurulduğu hatırlatıldığı kararda, BM Güvenlik Konseyi'nin 29 Haziran 2021 tarihli kararıyla MINUSMA'nin görev yönergesinin tadil edildiği anımsatıldı.

Buna göre, Mali'de istikrarın sağlanması, siyasi geçiş sürecinin desteklenmesi, devlet otoritesinin tesis edilmesine katkı sağlanması, silahlı grupların silahsızlanmasının, terhis ve topluma yeniden kazandırılmasının desteklenmesi, ulusal siyasi diyalog sürecine destek sağlanması, Mali'nin güvenliğinin yeniden inşasına yönelik uluslararası katkıların uyumlu olmasının temini, BM personeli ve sivillerin korunması, insan haklarının güvence altına alınması ve teşviki, insani yardım faaliyetlerine destek verilmesi, istikrarın sağlanması sürecinde kadınların her alanda ve düzeyde katılımının temini, silahsızlanma, yeniden entegrasyon ve güvenlik reformu bağlamında çocukların korunması ve çocuklara karşı suistimal ve hak ihlallerinin önlenmesinin söz konusu misyonun temel görevleri arasında tanımlandığı belirtildi.

Diğer taraftan, BM Güvenlik Konseyi'nin 12 Kasım 2020 tarihli kararıyla tadil edilen MINUSCA'nın görev yönergesinde ise misyonun imkanları ölçüsünde ve konuşlandığı bölgelerde sivillerin korunması, sivil halka yönelik tehditlerin tespit edilmesi ve kaydedilmesi, ülkedeki geçiş sürecinde siyasal hayatın işleyişine ve devlet otoritesinin tesis edilmesine katkı sağlanması, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması, BM personelinin korunması, insan haklarının korunması ve teşviki, silahsızlandırma ve ülkeye geri dönüşlere destek verilmesi ile Orta Afrika Cumhuriyeti'nde güvenliğin yeniden tesisi için reform çalışmalarının desteklenmesi gibi hususların yer aldığı aktarıldı.

MINUSMA ve MINUSCA'nin görev süreleri belirli sürelerle uzatıldı

MINUSMA ve MINUSCA'nin görev sürelerinin BM Güvenlik Konseyi'nce belirli sürelerle uzatıldığı bildirilen kararda, bu kapsamda MINUSMA'nın görev süresinin 30 Haziran 2022'ye, MINUSCA'nınkinin de 15 Kasım 2021'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

BM tarafından ülkelere, söz konusu misyonlara katılım davetinde bulunulduğu ifade edilen kararda, ayrıca BM 70'inci Genel Kurulu görüşmeleri sırasında düzenlenen Barışı Koruma Zirvesi'nde, bahse konu BM misyonları için Türkiye'den katkı sağlanması talebinde bulunulduğu bilgisi verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiş ve 2 Ağustos 2016 tarihinden itibaren bu katkımızın sağlanması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca TBMM kararlarıyla gerekli izinler verilmiştir.

Bu yaklaşımdan hareketle; hudut, şumul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere TSK'nin, BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca TBMM'nin son olarak 6 Ekim 2020 tarihli ve 1263 sayılı kararıyla uzatılan iznin süresinin 31 Ekim 2021 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması Genel Kurulun 19 Ekim 2021 tarihli 8'inci Birleşiminde kabul edilmiştir."