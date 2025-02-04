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TRT Haber 04.02.2025 20:04

Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel kurulunda kabul edildi.

Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

Genel Kurul, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görevini 1 yıl daha uzatan tezkereyi görüşmek üzere toplandı.

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, Türk askerinin Birleşmiş Milletler ve NATO bünyesinde görev yaptığı vurgulandı.

Bölgedeki Türkiye bağlantılı gemilerin güvenliğinin sağlanması, silahlı soyguncular ve deniz terörizmiyle etkin mücadele edilebilmesi için Türkiye'nin rolüne dikkat çekildi.

Genel Kurul'da siyasi partilerin temsilcilerinin konuşmalarının ardından yapılan oylamada Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. 

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