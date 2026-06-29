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Gündem
TRT Haber 29.06.2026 00:09

İletişim Başkanı Duran: Soykırım suçuyla yargılananlar Türkiye'ye tarih dersi veremez

İletişim Başkanı Duran, İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Duran, "İsrail’in 1915 olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıması, ellerine bulaşan Filistinli masumların kanını, Orta Doğu'da yürüttükleri devlet terörünü ve fütursuzca işledikleri insanlık suçlarını örtbas etme çabasının beyhude bir dışavurumudur" dedi.

İletişim Başkanı Duran: Soykırım suçuyla yargılananlar Türkiye'ye tarih dersi veremez

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail hükümetinin Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara tepki gösterdi.

"Bebek, kadın, yaşlı demeden on binlerce masum sivili gözlerini kırpmadan katlederek 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin, tarihî olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür" görüşünü aktaran Duran, şunları kaydetti:

"İsrail’in 1915 olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıması, ellerine bulaşan Filistinli masumların kanını, Orta Doğu'da yürüttükleri devlet terörünü ve fütursuzca işledikleri insanlık suçlarını örtbas etme çabasının beyhude bir dışa vurumudur.

Ahlaki ve tarihî yükümlülüklerden bahsedenlerin, bugün hastaneleri, okulları, ibadethaneleri ve mülteci kamplarını aralıksız bombalayan, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir yapı olması insanlık tarihinin gördüğü en büyük ironidir. Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye veya vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur."

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Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı
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