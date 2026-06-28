Açık 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.06.2026 17:54

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı tamamlandı

AK Parti'nin "Çeyrek Asırlık Destan AK Parti" temasıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasının ardından sona eren kampta, partinin faaliyetleri, yol haritası ve gündemdeki konular ele alındı.

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı tamamlandı

Sapanca'daki bir otelde 26 Haziran'da başlayan, açılışını dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı kampta, partinin faaliyetleri, yol haritası ve gündemdeki konular ele alındı.

Kampa, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Kurucular Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, genel başkan yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları katıldı.

"Parti Politikaları" oturumları yapıldı

Kampta, "Parti Politikaları", "Ortak Akıl", "TBMM Parti Grubu Çalışmaları ve Değerlendirmeleri" ile "Genel İstişare ve Değerlendirme" oturumları yapıldı.

Önceki kamplara göre daha interaktif bir yapıda organize edilen kampta, uzun sunumlar yerine karşılıklı görüş alışverişine imkan tanındı.

Partinin kurumsal hafızasını ve gelecek hedeflerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen "Parti Politikaları" oturumlarına, MYK üyeleri katıldı.

Eş zamanlı olarak 4 ayrı salonda yapılan oturumlardaki görüş ve öneriler partinin kurumsal yol haritasının oluşturulması için raporlandı.

Bakanlar katılımcıların sorularını yanıtladı

Sahadan merkeze güçlü bir değerlendirme zemini oluşturulması ve vatandaşlardan gelen taleplerin doğrudan iletebileceği bir istişare ortamının sağlanması hedeflenen "Ortak Akıl" oturumlarında ise Bakanlar katılımcıların sorularını yanıtladı ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ise Genel İstişare ve Değerlendirme oturumu yapıldı. Katılımcıların talep, beklenti ve sorunları Kabine üyelerine ilettiği oturumda Bakanlar ise yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Katılımcıların yönelttiği soruları yanıtlayan Bakanlar sahadan gelen geri bildirimleri dinledi.

{ilgili-haber-}

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı kapanış konuşmasının ardından sona eren kampta, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Erdoğan'a üzerinde İstiklal Marşı'nın tüm kıtalarının yer aldığı bir tablo takdim etti.

Erdoğan'ı kampın yapıldığı otelde ayrılışı sırasında Sakarya Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve partililer uğurladı.

ETİKETLER
AK Parti
Sıradaki Haber
100. Gazi Koşusu’nu "Bay Nalçakan" kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:02
Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
17:52
Putin, Ukrayna'nın cephede geri çekildiği için terör eylemlerine başvurduğunu söyledi
17:51
Zelenski, Rusya’daki iki petrol rafinerisine saldırı düzenlediklerini açıkladı
17:49
5 bin kişilik horonla Guinness Rekoru kırıldı
17:43
DSÖ: Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana yüksek sıcaklıklara bağlı 1300'den fazla ölüm kayıtlara geçti
17:53
Katil İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında can kaybı 73 bin 54'e yükseldi
Sarp yamaçlarda zorlu mesai: "Örümcek adamlar" iş başında
Sarp yamaçlarda zorlu mesai: "Örümcek adamlar" iş başında
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları Belçika semalarında alkış topladı
Türk Yıldızları Belçika semalarında alkış topladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ