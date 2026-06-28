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TRT Haber 28.06.2026 15:21

'Trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği' iddialarına yalanlama

DMM, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

'Trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği" yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 114’üncü maddesi ile trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleme yetkisi yalnızca kamu görevlilerine (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik personeli ile belirli konularda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yetkili kılınmış personeline) aittir.

Trafikte kullanılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) veya Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) gibi teknolojiler yalnızca kural ihlallerini tespit eden teknik altyapılardır. Bu sistemlerin verileri, trafik polisi veya jandarması tarafından cezai işleme dönüştürülür. Özel bir şirketin ceza yazma yetkisi yoktur.

Vatandaşlarımızın, kamu düzenini ve kurumların güvenilirliğini hedef alan bu tür asılsız ve manipülatif iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

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