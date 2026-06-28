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Gündem
AA 28.06.2026 14:03

İletişim Başkanı Duran, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "2235 yıllık köklü geçmişiyle gururumuz olan Türk Kara Kuvvetlerimiz, ülkemizin en büyük güvencelerinden biri olmayı sürdürmektedir" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Duran, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için büyük bir fedakarlık ve sarsılmaz bir inançla görev yapan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. 2235 yıllık köklü geçmişiyle gururumuz olan Türk Kara Kuvvetlerimiz, şanlı tarihinden aldığı güç ve milletinden aldığı destekle bugün de ülkemizin en büyük güvencelerinden biri olmayı sürdürmektedir. Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyor, görevleri başındaki tüm Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyorum."

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