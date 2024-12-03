"Turistik Tuz Ekspresi" engelleri kaldırmak için sefere çıktı

Tarihi Ankara Gar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve davetliler katıldı.

​​​​​​​Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, bugünün, engellilerin hayatlarına dokunmak, onların da topluma eşit katılımlarını sağlamak adına önemli bir gün olduğunu söyledi.

Projenin, sadece bir seyahat etkinliği olmaktan ziyade engelleri aşma ve birlikte yaşama bilincini güçlendirme çabası olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Bu özel tren, sadece raylar üzerinde yolculuk etmeyecek, aynı zamanda kalpten kalbe köprüler kurarak engelli vatandaşlarımızla daha fazla empati kurmamızı sağlayacak. Turistik Tuz Ekspresi'miz özel yolcularını yaklaşık 3 saatlik keyifli bir yolculuğun ardından Çankırı'ya ulaştıracak. Yolcularımız otobüslerle ve rehberler eşliğinde 5 bin yıllık geçmişe sahip 'Yer Altı Tuz Şehri' başta olmak üzere Çankırı'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret edecek" ifadelerini kullandı.

Uraoğlu, 2021-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile herkes için erişilebilir, eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız ulaşım sistemi oluşturulmasını amaçladıklarını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

26 gar ve istasyonda turuncu masa hizmeti veriliyor

Devletin engelli vatandaşlara sunduğu ücretsiz seyahat hakkı kapsamında 2017-2024 yıllarında yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat trenlerinde 7,4 milyon engelli yolcuya ücretsiz seyahat hakkından yararlandırdıklarını aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Engelli vatandaşlarımızın bilet alımından evlerine dönüşüne kadar yolculuklarının her aşamada desteklenmesine yönelik 'Turuncu Masa Hizmet Noktası' uygulamalarını hem tren garlarımızda hem de havalimanlarımızda başlattık. 26 gar ve istasyonda turuncu masa hizmeti veriyoruz. Bugüne kadar 69 binden fazla engelli ya da yaşlı yolcumuz bu hizmetimizden faydalandı. Görme engelli vatandaşlarımız için de Marmaray ve Başkentray gibi banliyö trenlerimizde sesli bilgilendirme sistemi bulunuyor ve görme engelliler (Braille) alfabesiyle yönlendirme yazıları yer alıyor. Demir yollarımızda kullandığımız araçları da engelli bireylerimizin ihtiyaçlarına uygun üretiyoruz ve mevcut filomuzda uygun olmayan araçları da dönüştürüyoruz. Tekerlekli sandalye kullanıcılarımız için YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde özel alanlarımız bulunuyor."

Uraloğlu, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların havalimanlarına daha rahat erişim sağlayabilmeleri için Yolcu Dostu Havalimanı Projesi'ni başlattıklarını ve 40 havalimanına "Erişilebilirlik Belgesi" kazandırdıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Engelli bireylerin seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sorunları asgari düzeye indireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın ilan ettiği "2020 Erişilebilirlik Yılı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen "Erişilebilirlik Ödülleri"nin "Kamu Kurum ve Kuruluşları" kategorisindeki jüri ödülüne Sivas Nuri Demirağ ile Balıkesir Koca Seyit havalimanlarının layık görüldüğünü bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Proje sayesinde engelli, yaşlı ve özel ihtiyaçları olan yolcularımıza öncelik sağlayarak hizmet kalitesini arttırıyor, terminaldeki bekleme sürelerini kısaltıyoruz. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda örnek erişilebilir havalimanı uygulamalarını da hayata geçirmiş bulunmaktayız. 23 farklı noktada bulunan 'Bana Sor Dijital Danışma Kioskları' aracılığıyla sesli ve görüntülü canlı danışma ve Türkçe işaret dili hizmeti veriyoruz. Ulaştırma ve haberleşme alanında erişilebilir bir gelecek için AR-GE çalışmalarına da hız verdik. 'Herkes için engelsiz ulaşım' temalı ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için hazırlanan AR-GE projelerine 100 milyon lira destek sağlıyoruz. Yakın zamanda engelli bireylerin seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sorunları asgari düzeye indirecek veya tamamen ortadan kaldıracak 'Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması'nı da hizmete almayı hedefliyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Hizmet politikalarımızın temelinde 'önce insan' ilkesi var"

Uraloğlu, engelli bireylere "Engelsiz Çağrı Merkezi Projesi" bünyesinde işaret dili bilen e-Devlet Çağrı Merkezi çalışanlarıyla görüntülü destek sağladıklarına işaret etti.

PTT AŞ tarafından hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin erişimi amacıyla PTTMatik'leri erişilebilir hale getirdiklerini söyleyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca PTT tarafından engelli müşterilerine aylıkları diledikleri şekilde ister evleri ister iş yerlerinde ödeniyor. Engelli otoparkı ve kaldırım işgallerinin önlenmesine yönelik denetim çalışmaları kapsamında da ilgili birimlerle koordineli çalışıyoruz. Nisan 2022- Eylül 2024 döneminde bu konuda 2 milyon 332 bin 161 denetim yaptık ve 633 bin 627 adet cezai işlem uygulamış bulunuyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın, bütün insanlarımızı kucaklamaya, kazanmaya, bu alanda ülkemizi çağdaş bir düzeye getirene kadar gayret göstermeye devam edeceğiz. Biz birlikte daha güçlüyüz. Engelli olmak bir eksiklik ve kusur olmadığı gibi, sağlıklı olmak da bir üstünlük değil. Önemli olan insanın bütün imkanlarını içinden geçtiği bu zorlu imtihanı kazanabilmek için seferber etmesi. Bizim hizmet politikalarımızın temelinde 'önce insan' ilkesi vardır. Bu proje sadece bir başlangıç. Engelli bireylerimiz için daha erişilebilir bir dünya inşa etmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Cumhuriyet'in 101. yılına özel 101 engelli gönderildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilerin hakları konusunda toplumsal farkındalığı artırmak için fırsat olduğunu belirtti.

Engellilerin yaşam koşullarını iyileştirmenin, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda hayata daha aktif katılımlarını desteklemenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyleyen Göktaş, "Bugün Cumhuriyetimizin 101. yılında, Ankara-Çankırı arasında yolculuğa çıkacak 101 engelli kardeşimizi uğurlayacağız" dedi.

Engellilerin çıktıkları bu tarihi ve kültürel yolculukla hayatı kucaklamanın birer simgesi olacaklarını dile getiren Göktaş, Çankırı Valiliği ve İl Müdürlüğünün düzenlediği bu yolculuğun Tuz Mağarası başta olmak üzere, tarihi medreseler, camiler ve diğer turistik mekanlara ziyaretlerle engellilerin toplumla bağını daha da güçlendireceğine işaret etti.

Göktaş, "Dünya Engelliler Günü bir farkındalık günü olmasının yanı sıra, daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek için somut adımlar atmamız gerektiğini anımsatan önemli bir gündür. Her bir engelli vatandaşımız, geleceğimizi birlikte inşa ettiğimiz yol arkadaşlarımızdır" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Engelli Kanunu büyük bir reformdur"

Bakan Göktaş, Türkiye'de son 23 yılda, engellilerin hak ettiği hayat standartlarına sahip olmaları için devrim niteliğinde çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, engellilere yönelik sosyal politikaları hak temelli anlayışıyla hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 2005'te çıkarılan Engelli Kanunu, engelli vatandaşlarımızın hayatına yenilikler katan büyük bir reformdur. Tüm imkanlarımızı, engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşerek, hiçbir zorluk yaşamadan günlük hayata katılabilmeleri için seferber ettik. Tüm tarafların katılımıyla hazırladığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi, çalışmalarımızda bizlere yol haritası oldu. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı çerçevesinde engelli vatandaşlarımızın topluma tam ve eşit katılımını sağlamak, erişilebilirlik standartlarını yükseltmek için önemli adımlar atıyoruz. Bugün 6 bin 832 engelli bireyimiz, 106 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde ücretsiz hizmet alıyor. Ayrıca 317 özel engelli bakım merkezimizde yatılı bakım hizmeti alan engelli vatandaşlarımızın sayısı 30 bin 165'e ulaştı. 137 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezimizde, engelli bireylerimizin öz bakım ve sosyal yaşam becerilerini geliştirmelerini sağlarken, ailelerine de rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz."

Yeni bakım modeli olan "Bakım Destek Merkezleri"nin ilk pilot uygulamasını İstanbul Kıraç'tan başlattıklarını anlatan Göktaş, kamu ve özel sektöre engelli çalıştırma zorunluluğu getirdiklerini, kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını yüzde 80'lere çıkardıklarını dile getirdi.

"190 kapasiteli 2 Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete girecek"

Göktaş, E-KPSS'yi başlatarak kamuda çalışan engelli sayısını 70 bin 878'e çıkardıklarını belirterek, "Evde Bakım Yardımıyla 546 bin 642 kişiye destek veriyor ve bakımı üstlenen engelli yakınlarına aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıyoruz. Bu yılın sonuna kadar 190 kapasiteli 2 Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete girecek. 2025 yılında ise 264 kapasiteli 3 yeni merkezimizi daha açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Günün koşulları ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmetlere yenilikler getirdiklerine işaret eden Göktaş, şöyle devam etti:

"2024 yılında Afyonkarahisar ile Antalya'da başlattığımız ve 2025 yılında 16 ilde daha yaygınlaştıracağımız 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli' ile otizmli bireylere ve ailelerine birebir destek sunuyoruz. Ayrıca gelişim geriliği riski taşıyanlar ile engelli çocukların kaliteli bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerine erişimi için Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemini hayata geçiriyoruz. Bu sistemin ilk uygulamalarını önümüzdeki günlerde Ankara, Bursa ve Mersin'de başlatıyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trene geçerek, yolculuğa çıkacak engelliler ve ailelerine çiçek hediye etti.

Engelliler ve aileleriyle bir süre sohbet eden bakanlar daha sonra trenden inerek, Çankırı'ya gidecek yolcuları uğurladı.