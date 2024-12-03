TBMM Başkanı Kurtulmuş: Engelli kardeşlerimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Kurtulmuş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, hayatın her alanında yer alan, başarılarıyla hepimize ilham olan, aştığı engellerle toplumumuzu daha da güçlendiren kardeşlerimize yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum. Engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında huzur ve güven içinde yer almaları için çalışmalarımızı el birliğiyle, hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli kardeşlerimizin ailelerine, kurumlarımıza ve gönüllü insanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum."