Parçalı Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.08.2024 21:30

Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

AK Parti'den Tuncay Özkan'a tepki
AK Parti'den Tuncay Özkan'a tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin bağrında yetişmiş bir lider olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum."

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
AK Parti'den Tuncay Özkan'a tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:47
AK Parti'den Tuncay Özkan'a tepki
20:52
Kabine'yi ilk kez ağırlayan Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne özel ışıklandırma
21:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangının, depremin, doğal afetin partisi olmaz
20:11
Mersin'de caminin elektriğini kullanan aile para ve not bıraktı
19:07
Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i terörist 9 kişi yakalandı
19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüştü
Sivas'ta su seviyesi düşen barajdaki eski cami ve bazı evler ortaya çıktı
Sivas'ta su seviyesi düşen barajdaki eski cami ve bazı evler ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Mersin'de caminin elektriğini kullanan aile para ve not bıraktı
Mersin'de caminin elektriğini kullanan aile para ve not bıraktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ