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Gündem
AA 25.08.2024 21:10

AK Parti'den Tuncay Özkan'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

AK Parti'den Tuncay Özkan'a tepki
[Fotoğraf: AA Arşiv]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanı'mıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP milletvekilinin, Cumhurbaşkanı'mıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur."

Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya hesabından, Özkan'ın paylaşımını alıntılayarak şunları kaydetti:

"Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi 'milletin adamına' dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da."

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