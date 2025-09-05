Tüketicilerin yeni sorunu: Kargo kapıya kadar getirilmek zorunda mı?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir video uzun zamandır devam eden tartışmaları yeniden alevlendirdi… Videoda müşteriyi arayan bir kargo firması çalışanı ‘Ürünü aşağıdan teslim almanız gerek. Yukarıya çıkaramıyoruz.’ diyor. Müşteri ise ürünün parasını ödediğini ve bulunduğu kata kadar getirilmesi gerektiğini savunuyor.

Peki gerçekten de sipariş verdiğimiz tüm kargolar kapımıza kadar getirilmek zorunda mı? Hangi durumlarda kargo katta teslim ediliyor? Kapıdan değil de apartman girişi ya da şubeden kargonun alındığı durumlarda tüketicinin bir hakkı var mı? Tüm bu soruları ve daha fazlasını Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ile konuştuk.

[Kargo şirketlerinin neredeyse tamamında 30 kg sınırı açıkça belirtiliyor.]

Kargo şirketleri kapıda teslim için ne diyor?

Aydın Ağaoğlu’nun sözlerine geçeceğiz ama önce kargo şirketlerinin resmi internet sayfalarında bu konuya ilişkin neler yazdığını aktaralım…

Türkiye’deki en yaygın kargo şirketlerinin neredeyse tamamı benzer ölçüler için ‘katta teslimat’ hizmeti verileceğini belirtiyor. Söz konusu firmaların ‘kata teslimat’ için belirlediği kurallarda ’30 kilogram sınırı var. Tek parçada 30 kg’ye kadar ağırlığı olan tüm ürünlerin tüketicinin oturduğu kata kadar teslim edileceği yazıyor.

Firmaların benzer karar aldığı bir diğer husus ise apartman kapısından teslim edilecek ürünler. Burada da yine benzer şekilde 30 kg’dan 100 kg’ya kadar bir sınır belirlenmiş. Bu aralık içindeki kargoların kata çıkarılmayacağı ve apartmanın dış kapısında teslim edileceği belirtilmiş.

[Özellikle internetten alınan ürünlerin kargo süreçleri tüketiciler için zorlu olabiliyor.]

“Vatandaşın net bilgilendirilmesi şart”

Kargo sitelerinde yazan detaylar bu şekilde… Ancak mesele tam da bu noktada başlıyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu kuralların kargo sitelerinde kaldığını ve tüketiciye net şekilde bildirilmediğine dikkat çekiyor.

Ağaoğlu’na göre kargo firmasının katta teslim etmeyeceği kargoları alırken tüketiciye de bilgi vermesi gerekiyor. İşçi sağlığı açısından kargo firmalarının da haklı olduğunu vurguluyor Ağaoğlu.

“Çünkü çoğu firma tek eleman çalıştırıyor. Ağır bir ürünü tek başlarına kaldırmaları mümkün değil. Aynı zamanda kurallara da aykırı. Ancak kargo firmalarının da kata teslim etmeyecekleri ürünlerle ilgili tüketiciye önceden bilgi vermeleri gerek. Kapıya kadar gelip ‘aşağı inin’ diyorlar. Bu doğru değil. Müşterinin ürünü satın aldığı yerin de kargoyu taşıyacak firmanın da ‘Bu ürün kata kadar teslim edilemez’ şeklinde not düşmesi şart. Ancak kimse buna uygun davranmıyor.” diyor.

[Özellikle beyaz eşya gibi ağır yükler için tüketicilerin kargo sürecini iyi planlaması şart.]

“Evine çıkartılmayan ürünler için ücret talep edebilirsiniz”

Ağaoğlu, ağır ürünlerin kargo firmalarınca değil lojistik hizmeti veren kurumlarca taşınması gerektiğine de işaret ediyor. Ancak bazı kargo firmaları buna uymuyor ve ağır ürünü kabul ediyor.

Bu noktada ilginç de bir bilgi paylaşıyor Ağaoğlu… Eğer ürünü kendi imkanlarınızla kata kadar taşıtırsanız bunu ücretini tahsil edebileceğinizden bahsediyor:

“Diyelim ki beyaz eşya aldınız. Ve kargo firması da kapıya kadar çıkarmayıp, site girişinde bıraktı. Haliyle sizin bunu evinize kadar taşıtmanız gerek.

Eğer kargo firması ya da ürünü aldığınız yer size ‘kata teslim olmayacak’ diye bildirmediyse kanunen farklı bir hakkınız doğuyor. Ürünü başka bir şekilde hizmet satın alarak evinize taşıtıyorsunuz. Ve bunun için ödediğiniz ücreti de Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak ilgili yerden tahsil edebiliyorsunuz.

Vatandaşların bu gibi konularda haklarını iyi bilmeleri çok önemli. Bu nedenle sipariş verirken hızlıca onay verip geçtikleri kargo şartlarını mutlaka çok iyi okusunlar. Aksi halde mağdur olurlar.”