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TTK'da üretim tamamen durduruldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) koronavirüs tedbirleri kapsamında üretim amaçlı çalışmaları durdurdu.
TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu yaptığı açıklamada, bu gece 00.00- 08.00 vardiyasından itibaren üretim amaçlı çalışmaya son verileceğini belirtti.
Eroğlu, şunları kaydetti:
"Üretimi tamamen durduruyoruz. Yer altında 695 kişi üç vardiya çalışacak. Bu arkadaşlar tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü görevlerini sürdürecek. Temel amaç; ocakları ayakta tutmak. Onbeşer günlük periyotlar halinde arkadaşlarımız çalışacak. Duruma göre tekrar istişare edilecek."
Etiketler: Türkiye Taşkömürü Kurumu koronavirüs salgın covid-19 pandemiSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 00:17
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