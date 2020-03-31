TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu yaptığı açıklamada, bu gece 00.00- 08.00 vardiyasından itibaren üretim amaçlı çalışmaya son verileceğini belirtti.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Üretimi tamamen durduruyoruz. Yer altında 695 kişi üç vardiya çalışacak. Bu arkadaşlar tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü görevlerini sürdürecek. Temel amaç; ocakları ayakta tutmak. Onbeşer günlük periyotlar halinde arkadaşlarımız çalışacak. Duruma göre tekrar istişare edilecek."