Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 09:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TTB Başkanı Fincancı gözaltına alındı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 26, 2022
Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı. Detayları @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı.https://t.co/ZzAOsTXSlK pic.twitter.com/7zOz8kFzop
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