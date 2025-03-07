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Gündem
AA 07.03.2025 20:05

"TSK'nın korkusuz kadın askerleri"

Milli Savunma Bakanlığı, başta şehitlerin ve gazilerin anneleri ile eşleri olmak üzere, MSB'de görev yapan personelle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"TSK'nın korkusuz kadın askerleri"

MSB'nin sosyal medya hesabından, bakanlık bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan kadın personelin mesajlarını içeren videolu paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Her biri bu vatan için canını vermeye yemin etmiş birer başarı öyküsü"

"Eserinle gururlan Türkiyem. Onlar, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gökyüzü kadar sonsuz, denizler kadar engin ve dağlar kadar dimdik olan korkusuz kadın askerleri. Onlar, en zoru başarmış, asil Türk milletinin gurur kaynağı olmuş isimsiz kahramanları. Her biri bu vatan için canını vermeye yemin etmiş birer başarı öyküsü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri, eşleri ve evlatları olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığımızda görev yapan personelimizin ve tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Unutmayın, sizler zafere yürüyen milletimizin en gür sesisiniz."

 

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Anne Kadınlar Günü Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
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