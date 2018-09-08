TSK Münbiç'te 42. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekt alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 08 Eylül 2018 tarihinde 42’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 08 Eylül 2018 tarihinde 42’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/PC7wesGXxy — TSK (@TSKGnkur) 8 Eylül 2018

Kaynak: TRT Haber