220 soruşturma türüne hedef süre belirlendi

Yargılamalarda “Hedef Süre Uygulaması” 3 Eylül itibarıyla başladı. Artık yıllar süren davalar olmayacak.

Davalarla ilgili hedef süreler hukuk, idari ve ceza yargılamaları şeklinde 3 başlık altında toplandı ve 220 soruşturma türüyle ilgili hedef süre belirlendi.

Ayrıca bin 457 dava türüne hedef süre koyuldu.

Buna göre, Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülecek davaların 300 ile 390 gün arasında bitirilmesi hedefleniyor.

Çekişmeli boşanma davaları 300 günde, terör suçları ve cinsel saldırılarla ilgili davaların da 300 ile 390 gün arasında sonuçlandırılması planlanıyor.

Hakim ve savcılar da dosyanın hedef süresine ilişkin aşamaları renkli çizelgeyle takip edebilecek.

Yargılama başladığında hedef süre çizelgesi “yeşil” olarak görülecek. Hedef sürenin yarısına ulaşıldığına bu renk “sarı” olacak. Sonlarına gelindiğinde sistem “kırmızı” uyarı verecek.

Gecikmeler de yakından takip edilecek. Sisteme, hukuk, idari ve ceza davaları için ayrı ayrı “gecikme nedeni paneli” eklendi. Hedef süre geçtikten sonra davayı karara bağlayanlar söz konusu davanın gecikme nedenini gerekçelendirecek.

Kaynak: TRT Haber