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TSK, Münbiç'te 26. devriyesini tamamladı

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 26'ncı koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı.

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TSK, Münbiçte 26. devriyesini tamamladı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 26. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

 


 

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, abd, munbic
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