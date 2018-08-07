TSK, Münbiç'te 26. devriyesini tamamladı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 26. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 07 Ağustos 2018 tarihinde 26’ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/csV72VMNJp — TSK (@TSKGnkur) 7 Ağustos 2018

Kaynak: AA