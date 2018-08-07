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ABD: Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdüreceğiz

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, gerginliğe rağmen ABD'nin, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdüreceğini ifade etti.

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ABD: Türkiyenin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdüreceğiz

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve ABD'nin dostluğu ve müttefikliğinin sürdüğünü vurguladı.

 


 

Büyükelçiliğin mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır."

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: müttefik, dolar, Ankara Büyükelçiliği, Amerika Birleşik Devletleri
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