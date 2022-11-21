Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 17:48Son Güncelleme:
TSK misliyle karşılık veriyor: Küçük Hasan'ın ve şehit öğretmenin ismi obüs mermisinde
Terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği roketli saldırıda biri öğretmen biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından TSK terör örgütüne misliyle karşılık verdi. TSK'nın kullandığı obüs mermilerinin üstüne şehitlerin ismi yazıldı.
Terör örgütü PKK/YPG Gaziantep'in Karkamış ilçesini roketlerle hedef aldı.
Yerleşim merkezine 5 roket isabet etti. 3 okul 2 ev hasar gördü. Bir tanker alev aldı.
22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetti. 5 aylık hamile Büşra Karataş ise karnından ağır yaralandı.
Sivilleri hedef alan terör örgütüne Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) misliyle karşılık verdi. Obüs mermilerinin üzerine küçük Hasan'ın ve şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı yazıldı.
Etiketler: Gaziantep Öğretmen PKK/YPG Türk Silahlı Kuvvetleri
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