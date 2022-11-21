Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 16:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Karkamış'taki roket saldırısı için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı paylaştı.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından Gaziantep'teki roket saldırıyla ilgili paylaşım yaptı.
Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Karkamış’ta masum çocuklarımızı, sivillerimizi ve bir okulumuzu hedef alan hain terör örgütü PKK/YPG’nin roket saldırısında, biri çocuk, biri öğretmen olmak üzere şehadete yükselen vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Alçaklık, acımasızlık ve korkaklıktan başka yüzü olmayan terör örgütü ve destekçileri asla karanlık emellerine ulaşamayacak, kahraman ordumuz hain saldırıların hesabını misliyle soracaktır. Yüce Milletimiz desteği, yüreği ve duasıyla Mehmetçiğimizin yanındadır."
Etiketler: Mustafa Şentop
Son Haberler
- 17:16
- 17:30
- 17:06
- 17:17
- 17:27
Sıradaki Haber
Bakan Özer: Karkamış'taki tüm okullarımızı bu hafta tatil edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz