Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokayev'e tebrik telefonu
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Kasım Cömert Tokayev'i tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Kasım Cömert Tokayev’i tebrik etti.
Seçim neticesinin dost ve kardeş Kazakistan için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın yeni dönemde de güçlenerek derinleşeceğine inandığını ifade etti.
Etiketler: Kazakistan Recep Tayyip Erdoğan
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