İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Karkamış'ta havan saldırısına hedef olan öğretmenin şehit olduğu Kocatepe İlkokulu'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hepimize geçmiş olsun. Karkamış’tayız ve bugün buraya terör bölgesinden bir saldırı gerçekleşti. Dün akşam itibarıyla da saat 21.15’te antik alan dediğimiz bölgeye bir saldırı gerçekleşmişti. Boş bir alandı herhangi bir zayiat söz konusu olmamıştı. Ancak bugün 11.15 sıralarında, o saatten bu saate kadar yaklaşık 10 adet atım gerçekleşti. Bugün bizim Sayın Milli Eğitim Bakanı’mız ile birlikte bir protokol programımız söz konusuydu. O esnada aldığımız haber çerçevesinde Sayın Vali’miz ile ve oradaki güvenlik görevlisi arkadaşlarımızla kurduğumuz temas sonucunda değerlendirmeleri alabilme imkanına sahip olduk.

[Karkamış’a roketli saldırı]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 11.15’ten bu saate kadar 10 adet atım gerçekleşti.https://t.co/i8HUez99bg pic.twitter.com/Ip2Y7OpmYp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 21, 2022

"Büşra Karataş'ı bebeğiyle birlikte yaşatmaya çalışıyorlar"

Hem sivil yerleşim yerlerine hem de gördüğünüz gibi okullarımıza da saldırı söz konusu oldu. Okulun hemen bahçe duvarının yanına bir düşüm söz konusu oldu. Oluşan basınçla da maalesef öğretmen odasının camlarının kırılması sonucu da maalesef Ayşenur Alkan öğretmenimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin.

Mahallenin içinde evlere isabet etmek suretiyle de bu saldırı devam etti. Bu saldırı sonucunda da maalesef 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit oldu. Büşra Karataş 5 aylık hamileydi o da karnından ağır yaralandı. İlk anda öldü bilgisi geldi. Şu an entübe haldeler. Bebeğiyle birlikte yaşatmaya çalışıyorlar."