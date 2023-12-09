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Gündem
AA 09.12.2023 20:10

TRT World Forum'da "İnsanlığı Güçlendirmek" temalı panel düzenlendi

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023'te "İnsanlığı Güçlendirmek: Sosyal Krizlerin ve Eşitsizliklerin Ele Alınması" başlıklı panel düzenlendi.

TRT World Forum'da "İnsanlığı Güçlendirmek" temalı panel düzenlendi
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

"Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "TRT World Forum 2023" kapsamında gerçekleştirilen panele Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Michael Spindelegger, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Geçici Temsilcisi Daniela Cicchella, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Chris Lockyear, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, eski İskoçya Ulusal Partisi (SNP) üyesi Tasmina Ahmed-Sheikh katıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, dünyanın doğal ve beşeri afetlerle karşılaştığını belirterek krizlere karşı birlikte hareket edilmesinin önemine dikkati çekti.

İklim değişikliği ve sel gibi doğal afetlerin dünyanın farklı yerlerini etkilediğini dile getiren Yılmaz, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile işbirliğinde uzaklara yardım götürülebildiğini söyledi.

MSF Genel Sekreteri Lockyear, sağlık hizmetinin toplumun temel ihtiyaçlarından biri olduğunu, İsrail'in Gazze'deki ayrım gözetmeyen saldırılarının Sınır Tanımayan Doktorlar ekibinin çalışmasını güç hale getirdiğini belirtti.

İklim değişikliği ve çatışmaların birbirini etkilediği değerlendirmesinde bulunan Lockyear, yerel ve uluslararası organizasyonların çeşitli ülkelerin sağlık bakanlıklarıyla ilişkileri geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.

Krizlerle ortak mücadele

UNHCR Türkiye Geçici Temsilcisi Cicchella, dünya çapında 23 ülkede 46 acil durum yaşanmakta olduğunu, insani yardım çabalarının her zamankinden daha önem arz ettiğini söyledi.

İnsani krizlerle mücadelede sadece geleneksel aktörlerle işbirliği yapılmasının yetersizliğinin altını çizen Cicchella, özel sektör kuruluşlarıyla da işbirliği yapılması gerektiğini bildirdi.

ICMPD Genel Direktörü Spindelegger eşitsizlikle mücadele için gençlere istihdam sağlanması gerektiğini, özel sektörün buna yardımcı olabileceğini belirtti.

Göçün artması durumunda insanların güveninin zedelendiğini söyleyen Spindelegger, bunu önlemek için pozitif örneklerin ortaya konulması gerektiğini kaydetti.

Eski SNP üyesi Ahmed-Sheikh, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin veto hakkını eleştirerek bu uygulamanın sivil can kayıplarının önüne geçebilecek bir ateşkes uygulamasını engellediğini vurguladı.

"İklim adaletsizliği" ve göç gibi konularda ortak mücadelenin gerekliliğinin altını çizen Ahmed-Sheikh, bunun "insanlığın kazanması" için önemli olduğunu bildirdi.

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