Rusya-Ukrayna geriliminin sıfır noktası olan Donbas'ta, sıcak günler yaşanmaya devam ediyor.

Pek çok şehir ve köyün giriş çıkışları Ukrayna askeri tarafından kontrol altında tutuluyor. Tüm dünyadan bölgeye ilişkin açıklamalar gelirken, sahadaki askerler eller tetikte gergin bir bekleyişlerini sürdürüyor.

Bir Ukrayna askeri, "Burada kontrol noktalarında değil ama daha ileride zaman zaman çatışmalar oluyor. Ukrayna ordusu bunların tamamına yüzde yüz cevap vermeye hazır. Provokasyonlar olabilir, olacaktır. Ancak saldıran kim olursa olsun ordumuz onu geri püskürtmeye hazır." dedi.

100 metre ilerisi Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde

TRT Haber ekibi bölgenin nabzını tutmayı sürdürüyor.

Ukrayna kontrolündeki Çermalık köyündeki nehrin karşı kıyısı yani yaklaşık 100 metre ilerisi Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunuyor.

Köyde gerginlik sürse de günlük yaşam devam ediyor. Elbette 2014 yılından bu yana yaşanan çatışmaların izleriyle birlikte...

Donetsk ve Luhansk şehir merkezleri de ayrılıkçıların kontrolünde

Öte yandan ayrılıkçıların kontrolündeki karşı kıyıda yerleşim daha gerilerde başlıyor, çatışmaların olduğu zaman bu bölgenin mayınlandığı ifade ediliyor.

Donbas'ı oluşturan bölgelere de adını veren Donetsk ve Luhansk şehir merkezleri ile civarları da ayrılıkçıların kontrolünde yer alan bölgelerden ve buralarageçiş pek çok kişi için mümkün değil.

Askeri hareketlilik sürüyor

Ukrayna Donbas temas hattı yakınına 120 bin asker ve askeri teçhizat sevk etti.

Bölgede askeri hareketlilik devam ediyor. Şehirlerarası yolda da askeri araçların konvoyu ilerleyiyor.

Ukrayna güvenlik güçlerinin ülke içindeki hareketliliği artarak devam ediyor.

Kamera: Seyit Taşdelen