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TRT Haber 01.05.2023 13:38

TRT Genel Müdürü Sobacı ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TRT yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti. TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı ve beraberindeki heyet, mozoleye çelenk bıraktı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Sobacı, TRT'nin insan odaklı yayınlarına devam ettiğini vurguladı. "TRT, dünyanın en önemli ve saygın yayın kuruluşlarından biri haline gelmiştir" dedi.

Türkiye'nin görsel ve işitsel hafızası TRT, 59 yaşında. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve beraberindeki yöneticiler Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mehmet Zahid Sobacı mozoleye çelenk bıraktı. Heyet, Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Ardından Misak-ı Milli kulesine geçildi. TRT Genel Müdürü Sobacı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Sobacı, "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu bugün 59 yaşında. Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak; küresel yayıncılık alanında insanı merkeze alan, toplumsal faydayı gözeten, milli ve manevi değerlere odaklanan, kültürel çeşitliliğe ve zenginliğe vurgu yapan içeriklerimizle yol alıyoruz" dedi.

Mehmet Zahit sobacı, TRT'nin dünyadaki en önemli yayın kuruluşlarından biri olduğunun altını çizdi.

Sobacı, "Yayın ve yapımlarıyla yedi kıtaya hitap eden TRT, bugün dünyanın en önemli ve en saygın yayın kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Belleğimizden aldığımız güç ve gelecek vizyonumuzla, uluslararası arenada ülkemizin nitelikli temsili için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı TRT
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