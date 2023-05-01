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TRT Haber 01.05.2023 13:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan MMU'nun adını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milli Muharip Uçak'a, bugün gerçekleştirilecek 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda isim vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MMU'nun adını açıklayacak
[Fotograf: AA]

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızdan ismini açıklamasını bekliyoruz. Ürünlerimizin çok güzel isimleri oluyor. Bunun da herkes tarafından beğenilen bir ismi olacağını bekliyoruz. Çalışanlarımızdan, çeşitli sektörlerdeki arkadaşlarımızdan öneriler alarak arz ettik. Oradan ne çıkacak göreceğiz." dedi.

Proje TUSAŞ tarafından yürütülüyor

Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan MMU, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülüyor.

MMU, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak.

Türkiye, projede, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu, 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasına girecek.

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Milli Muharip Uçak Recep Tayyip Erdoğan Savunma Sanayii
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