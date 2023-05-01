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Gündem
AA 01.05.2023 12:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan askerlerin ve Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Erdoğan, Şırnak'ta intikal esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak ile Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan polis memurları Resul Barutçu ve Özgür Barçın'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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