Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Sizlerle birlikte tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Memur-Sen camiası ile bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Kuruluşundan bugüne geçen 28 yıllık dönemde Memur-Sen daima tavrını haktan, adaletten ve demokratik değerlerden yana koymuştur.

Vesayetçi sistemle, çetelerle, mafya ile, terör örgütleri ile, cuntacılarla mücadelemizde hep yanımızda olan Memur-Sen'e teşekkür ediyorum. Bu temiz, özgün geleneğin daha da güçlendirilerek gelecek nesillere taşınması büyük önem arz ediyor. Memur-Sen'in önümüzdeki dönemde kutlu mücadelesini sürdüreceğine inanıyorum.

"Asrın felaketinde yaraları sarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz"

Memur-Sen gibi ayağı bu topraklra sağlam basan ilhamını milletin kadim değerlerinden alan Türkiye merkezli hareket eden kurumlarımızın varlığı ile ne kadar gurur duysak azdır. 6 Şubat depremlerinde devletimizin ilgili kurumları, belediyeler, sendikalar, gönüllü kuruluşlar en başından beri olağanüstü çaba sarf etti. Memur-Sen'li kardeşlerimiz depremzedelerimizin yanında oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [6 Şubat depremleri] Devletimizin tüm kurumlarıyla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla halen sahadayız. Seçim gündeminden bağımsız olarak bölgedeki tüm çalışmaları günbegün takip ediyoruz.https://t.co/TwERg0VySR pic.twitter.com/KavNc7sbiR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 1, 2023

Kimileri şov peşinde koşarken sizler sahada çok çalıştınız. Seçim güünden bağımsız olarak dteprem bölgesinde yürütülen çalışmaları günbegün takip ediyoruz. 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konutun ve köy evinin inşasını tamamlayacağız. Bu arada bazı köy evlerinin teslimini de yaptık. Asrın felaketinde yaraları sarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Marmara depremini hatırlayın. Ne yapıldı? Bugün ülkeye utanmadan sıkılmadan 300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar o günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu. Bay bay Kemal, halef selef olduklarınız o zaman niçin size bir kuruş para vermediler. Memurların parasını ödeyemediniz. Ülkeye yatırımlar noktasında en ufak bir şey yapamadınız. Bizim ise elhamdülillah öyle bir derdimiz yok. Bunlarda yalan bol. Eğer yalan sanatını öğrenmek isteyenler varsa bay bay Kemal'e müracaat etsinler. Be size tabi yalanı asla tavsiye edemem. Bu millet doğruluk üzere ayakta durmuştur. Yalan üzere değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hane desteği, taşınma ve kira yardımıyla vefat edenlerin yakınlarına nakdi yardım olarak bugüne kadar 30 milyar lira ödeme yaptık.https://t.co/TwERg0W6Ip pic.twitter.com/csIDDHgpy7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 1, 2023

Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki, bugün bambaşka bir tablo var. Asrın felaketine maruz kalsak da, milletimizi de, devletimizi de enkazın altında bırakmadık. Hane desteği, taşınm ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınına nakdi yardım olarak toplam 30 milyar lira ödeme yaptık. Halen 3,5 milyon insanımızın barınma dahil tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kalıcı konutların inşası için kolları sıvadık. Felaket bölgesindeki 11 vilayetimiz ve 14 milyon insanımız devletine, hükümetine güveniyor. İstikbaline güvenle bakıyor. Devlet ile millet arasında işte böyle bir güven iklimi tesis ettik.

Biz sadece deprem yaralarını sarmakla kalmadık. Hesaplamalara göre 104 milyar doları bulan dprem maliyetine rağmen milletimizin diğer alanlardaki sorunları çözmeye, projeleri devreye almaya devam ettik. Yerli gazımızın sevincini milletimizle paylaşmak için ilk ay ısınma dahil konutlardaki tüm doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık. Ayrıca bir yıl boyucna yine konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyacına karşılık gelen doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.https://t.co/TwERg0VySR pic.twitter.com/eDW94TS5xM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 1, 2023

"7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız"

Cumhuriyet tarihimizi en büyük atamalarını yapıyoruz. Toplumumuzun hiçbir kesimini ihmal etmiyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 200 bin kardeşimizin talebini karşıladık. Nisan ayından itibaren şartları uyan vatandaşlarımız maaşlarını almaya başladı. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lira yaptık. Bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkararak bir adım daha attık. Emeklilerimize çifte bayram yaşattık. Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız.https://t.co/TwERg0W6Ip pic.twitter.com/p1TCeHPFno — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 1, 2023

"Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız"

Müjdesini sizlerle birlikte verdiğimiz sözleşmeli kamu personelininin kadroya geçmesini sağladık. Farklı kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmelimizin sorununu çözüme kavuşturduk. Ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdik. Çalışanlarımıza yüzde 30 oranında zam yaptık. En düşük memur maaşını yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkardık. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Bugüne kadar hiçbir zaman memurumuzu ve işçimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

Kılıçdaroğlu, asgari ücretten vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Uyan da balığa gidelim. Biz, asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1,5 sene oldu.

Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz. TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız.

İnsanları fikrine, meşrebine, mezhebine, kökenine göre ayırmanın ne inancımızda ne de siyasi geleneğimizde yeri vardır, asla olmayacaktır. Daha elinde hiçbir güç ve imkan yokken kamu personelini tehdit edenlere meydanı bırakmayacağız. Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle birilerini dışlayacağız. Daha önce meydanlarda verdikleri hiçbir sözü tutmayaların bol keseden dağıttıkları vaatlerin de üzerine beton dökeceklerini çok iyi biliyoruz.

Ayrıntılar gelecek...