Türkiye'nin DEAŞ operasyonu dünya basınında

MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi.

Haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Uluslararası haber ajansları, bu bilgiyi 'acil' kodu ile abonelerine servis etti.

Fransız haber ajansı AFP ve France 24, gelişmeyi "Erdoğan, DEAŞ lideri olduğundan şüphelenilen El Kureyşi'nin Suriye'de etkisiz hale getirildiğini söyledi" başlığı ile okurlarına sundu.

Amerikan CNN International haberine, Erdoğan'ın "Terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin mücadelemizi sürdüreceğiz" sözünü taşıdı.

El Kureyşi'nin selefinin ekim ayında öldürülmesinin ardından göreve geldiği bilgisini paylaştı.

Katar merkezli El Cezire, "Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ liderini öldürdüğünü açıkladı" başlığını attı.

El Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği haberi, BBC'de de yer aldı. İngiliz yayın kuruluşu, Erdoğan'ın "MİT, Kureyşi'yi uzun süredir takip ediyordu." açıklamasına da yer verdi.

Yunan basını da haberi duyurdu. Yunan kamu yayıncısı ERT "Erdoğan'ın DEAŞ'ın sözde liderinin Suriye'de etkisiz hale getirildiğini söylediği"ni yazdı.

Proto Tema ve Pentapostagma gazeteleri de Erdoğan'ın açıklamalarını okuyucularıyla paylaştı.