Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı ikinci turda belirlenecek

Mevcut Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'ın 4 yıllık görev süresinin sona ermesi dolayısıyla bölgedeki halk yeni başkanını seçmek için dün sandık başına gitti.

Bölgedeki seçim, Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, ABD, Ukrayna, İngiltere'den 75 yabancı ve 21 yerli gözlemci tarafından takip edildi.

Gagauz Özerk Yeri'nin Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, 92 bin 516 seçmenin bulunduğu bölgede, seçime katılım yüzde 57,8 oldu ve seçimler geçerli olarak kabul edildi.

Seçimde, Moldova Parlamentosundaki partilerden, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Partice desteklenen Grigoriy Uzun oyların 26,43'ünü alarak birinci sırada gelirken, Şor Partisi tarafından aday gösterilen Evgeniya Gutsul yüzde 26,41 oyla ikinci oldu.

Buna göre, Gagauz Özerk Yeri'nin seçim yasası gereği adaylardan herhangi birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.

14 Mayıs'ta yapılması beklenen ikinci turda ise en fazla oy alan Uzun ile Gutsul başkanlık koltuğu için yarışacak.

İki meclis üyesi seçildi

Gagauz Özerk Yeri'ndeki Valkaneş ve Çok-Meydan seçim bölgesinden Halk Meclisi (Halk Topluşu) için iki üye seçimi de yapıldı.

Valkaneş'te yüzde 57,5 oy alan Mihail Savastin, Çok-Meydan'da ise oyların yüzde 73,5'ini alan Pyotr Yanioglo meclis üyesi olarak seçildi.

Kesin sonuçların Merkez Seçim Komisyonu tarafından yarın açıklanması bekleniyor.

Moldova Parlamentosunun 1994'te Gagauzlara özerklik tanıyan yeni bir anayasayı kabul etmesiyle Gagauz Yeri'nin özerkliği, Moldova hükümetince resmen tanınmıştı.