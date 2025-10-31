TRT Genel Müdürü Sobacı: Türkiye, denklemleri değiştiren bir aktör oldu

Dünyanın dört bir yanından liderleri bir araya getiren TRT World Forum 2025, "Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere" temasıyla İstanbul'da başladı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, forumda yaptığı konuşmada, 35 ülkeden 132 konuşmacı ve 1500'ü aşkın katılımcının burada yer aldığını söyledi.

Forumda, iki gün boyunca dünyadaki çoklu krizleri, eş zamanlı dönüşümleri, bunlarla beraber ortaya çıkan meydan okumaları ve fırsatları masaya yatıracağını, insanlığın ortak sorunlarına çözüm önerileri getirileceğini ifade eden Sobacı, "TRT World Forum'un bu yılki temasını 'Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere' olarak belirledik. Bu başlık, günümüz dünyasının ahvalini yansıtır niteliktedir. Zira İkinci Dünya Savaşı sonrası inşa edilen uluslararası sistem geçen 80 yılın ardından krizlerden, çatışmalardan ve savaşlardan yorgun düşmüş, çözüm üretme kapasitesini yitirmiştir. Bugün, bu sistem ne jeopolitik sarsıntılara ne de çok boyutlu krizlere karşı koyabilecek bir dirence sahiptir. Direncini kaybettiği ölçüde kurallara değil güce, düzene değil kaosa teslim olmuştur. 'Önce ben', 'sadece ben' anlayışını yücelterek ortak insanlık idealinden uzaklaşmıştır. Bugün gelinen noktada, dünya kamuoyları nezdinde derin bir meşruiyet krizi yaşayan, adaleti tesis edemeyen, gücü ahlakın önüne koyan, hesap verebilirlikten uzak ve sorunlara çözüm üretemeyen bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Dünyanın böylesi bir sistemde yönünü aradığına dikkati çeken Sobacı, böylesi bir tabloda çözümün bu sistemi yeniden kuracak vizyon ve iradeyi ortaya koymak olduğunu vurguladı.

"Türkiye adaletin sesi olmuştur"

"Daha adil, kapsayıcı, kurala dayalı ve ahlaki derinliğe haiz küresel yeniden kurulumun ertelenemez bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Sobacı, şöyle devam etti:

"Tam da bu noktada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 'küresel barış vizyonu' ve diplomatik girişimleriyle, Türkiye denklemleri değiştiren bir aktör olarak ortaya çıkmaktadır. Çatışma karşısında diplomasiyi, ihtilaf karşısında uzlaşıyı, zulüm karşısında adaleti, kaos karşısında düzeni öne çıkaran Türkiye, Zat-ı Devletleri'nin liderliğinde küresel yeniden kurulum sürecinde dönüştürücü bir rol üstlenmektedir. Son 23 yılda, dünyanın geleceğine yön verebilecek bir oyun kurucu haline gelen ülkemiz bir yandan kendi hak ve menfaatlerini korurken diğer yandan insanlığa daha adil bir dünyanın reçetesini sunmakta, haklıya hakkını teslim eden, haksıza da haddini bildiren bir duruş sergilemektedir. Bu duruşun yakın dönemdeki en somut örneği hiç kuşkusuz Gazze'dir. İsrail'in tam iki yıl boyunca Gazze’de sürdürdüğü soykırım meşrulaştırılmaya çalışılırken, Türkiye adaletin sesi olmuştur. Sessizlik duvarları örülmek istenirken Sayın Cumhurbaşkanımız kelimelere cesaret yüklemiştir. İnsani değerler dara çekilirken milletimiz vicdan bayrağını taşımıştır. Ülkemizin, Suriye’deki iç savaş boyunca hak ve hakikatten yana duruşu ise bir onur belgesi niteliğindedir. Bugün Türkiye, sahadaki varlığıyla Suriye’de kapsayıcı bir düzenin kurulmasına ve istikrarsızlaştırıcı aktörlerin sınırlandırılmasına güçlü bir katkı sunmaktadır. Yalnızca Gazze ve Suriye’de değil, uzak yakın demeden tüm insani krizler ve çatışmalarda arabuluculuk eden Türkiye, eski düzenin yerine yeni gerçekleri yerleştirmiştir.

TRT Genel Müdürü Sobacı, eski düzenin yıkıntıları arasından yükselen feryatlara kayıtsız kalmayan Türkiye'nin dünyanın yeniden kurulumuna öncülük eden ülkelerden biri olacağını söyledi. Türkiye'nin teşekkül edecek bu yeni dünyadaki yerini, başkalarının çizdiği sınırlarla değil, kendi iradesiyle tayin edeceğini belirtti.

Sobacı, "Bizler de Türkiye'nin TRT'si olarak, televizyon ve radyo kanallarımızdan dijital haber platformlarımıza, dizi ve belgesellerimizden uluslararası stratejik medya zirvelerimize, uluslararası dijital platformumuz 'tabii'den TRT Akademi'ye kadar uzanan küresel yayın ağımızla çizdiğiniz istikamet doğrultusunda uluslararası sistemin yeniden kurulum sürecine katkı sunmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.