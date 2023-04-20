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Gündem
TRT Haber 20.04.2023 11:57

TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT'nin uluslararası dijital platformu bayram sonrası açılacak

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 2023 yılında TRT İspanyolca ve Farsça'nın dijital haberciliğe başlayacağını söyledi. Sobacı, ayrıca TRT'nin uluslararası dijital platformunun da Ramazan Bayramı sonrasında açılacağını kaydetti.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Genel Müdür Mehmet Zahid Sobacı, çalışanlarla bayramlaştı.

Programda konuşan Sobacı, "Biz büyük bir milletsek, TRT de bu büyük milletin, bu toprağın, bu vatanın kamu yayıncısı olarak üzerimize büyük sorumluluk yükleyen bir kurum. Çünkü TRT olarak biz dün yayıncılığın geçmişine damga vurduysak aslında bugün de geleceğine etki etmek zorundayız." dedi.

"Şimdi yolda İspanyolca ve Farsça dijital haber platformları var"

TRT'nin her zaman bir adım önde olma, her geçen gün daha fazla büyüme sorumluluğuna sahip olduğunu vurgulayan Sobacı, TRT'nin projelerini anlattı.

Sobacı, "Biz geçen sene uluslararası habercilik, uluslararası yayın ailemizi büyüttük. Zaten mevcut olan dijital platformlarımızın üstüne bir de TRT Fransızcayı ve TRT Balkan ekledik. Yaklaşık 2 hafta önce TRT Afrika dijital haber platformu açtık. Şimdi yolda İspanyolca ve Farsça dijital haber platformları var." diye konuştu.

"TRT demek yapımcılık alanında Türkiye'nin nitelikli temsili demektir"

TRT'nin uluslararası yayıncılık alanında Türkiye'nin temsiline katkı sağladığını söyleyen Sobacı, şöyle devam etti:

"Hatta aslında bana göre belki biraz iddialı olacak ama TRT demek yapımcılık alanında Türkiye'nin nitelikli temsili demektir. Uluslararası alanda nitelikli temsili demektir. TRT yayıncılığın her bir bekasında boy göstermek, güçlü olmak ve başarılı olmak durumunda. Animasyon ve sinema filmi dünyası bizim animasyon filmlerimizi ve sinema filmlerinde hem uluslararası festivallerde elde ettiği başarılar bize her geçen gün gururlandırıyor."

Uluslararası dijital platform bayram sonrasında açılacak

Türk dizilerinin önemine dikkati çeken Sobacı, TRT'nin uluslararası dijital platformunun Ramazan Bayramı sonrasında açılacağını belirtti.

Sobacı, "TRT'den çıkmış uluslararası bir platform niteliği kazanacak ve dünyaya hitap edecek markayı birlikte yeşerteceğiz tüm dünyaya birlikte duyuracağız" dedi.

"Bunların hiçbiri özveri ile çalışan personel olmadan olmaz"

Yapılan çalışmalarda TRT personelinin emeğine vurgu yapan Sobacı, projelerin gerçekleşmesinde gösterilen özverinin altını çizdi.

Sobacı, şunları söyledi:

"Bunların hiçbiri özveri ile çalışan personel olmadan olmaz. Bu projeleri gerçekleştirebiliyorsak mutlaka bunun arkasında büyük emek var. Personelimizin de koşullarını iyileştirmek, çalışma iklimini düzeltmek bizim en büyük sorumluluklarımız arasında oluyor."

TRT İstanbul Yerleşkesi'nde de bayramlaşma programı vardı. Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, personelle bayramlaştı.

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Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı TRT
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