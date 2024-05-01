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TRT Haber 01.05.2024 20:36

TRT Genel Müdürü Sobacı: 60 yılı geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Her anı başarılarla dolu 60 yılı geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak bizler de ülkemizin ortaya koyduğu vizyonu, farklı dil ve lehçelerde yaptığımız yayınlarda 7 kıtaya ulaştırıyoruz" dedi.

TRT Genel Müdürü Sobacı: 60 yılı geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT 60. Yıl gala programında konuştu.

TRT Genel Müdürü Sobacı'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Her anı başarılarla dolu 60 yılı geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çok büyük atılımlar yaptı. Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak bizler de ülkemizin ortaya koyduğu vizyonu, farklı dil ve lehçelerde yaptığımız yayınlarda 7 kıtaya ulaştırıyoruz.

Dünya nüfusunun büyük çoğunluğuna ana dillerinde yayın yapıyoruz. TRT, bugün dünyanın en saygın yayın kuruluşları arasındadır.

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Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı TRT
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