TRT Akademi'den aralık ayına özel spikerlik ve sunuculuk eğitimi

Teorik ve uygulama sınavlarını da içeren eğitim, 1- 22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TRT Akademi’nin deneyimli isimleri Sermin Baysal Ata ve Aslı Noyan tarafından verilen eğitim, 25 bölümden oluşan 81 saatlik kapsamlı içeriğiyle katılımcılara mesleğin tüm inceliklerini öğretmeyi amaçlıyor.

Daha önce TRT Akademi’nin Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” yüz yüze eğitimini başarıyla tamamlayanlar ise sadece Spikerlik ve Sunuculuk eğitimine kayıt yaptırabilirler.

Spikerlik ve sunuculuğu yerinde deneyimleme imkânı

Katılımcılar eğitim süresince ses, nefes, tonlama, söyleniş ve boğumlama kusurları, topluluk önünde konuşma gibi başlıklarda haber spikerlerinden eğitim alacaklar.

Program, yalnızca konuşma becerilerini geliştirmekle kalmayıp, yayında doğru beden dili kullanımı ve yayın öncesi hazırlık teknikleri gibi profesyonel spikerliğin olmazsa olmaz unsurlarını da içeriyor.

Katılımcılar, eğitim boyunca TRT spikerlerinin ve yayımcılarının rehberliğinde yapılan uygulamalarla kendilerini geliştirme fırsatı da buluyor.

Yayında beden dili, ses ve vurgu çalışmaları, stüdyo kuralları, canlı sunum uygulamaları gibi konular ile katılımcılar gerçek yayın atmosferini deneyimleyecekler.

Ekran önünde olmanın tüm incelikleri TRT Akademi’de

Eğitimin son bölümünde katılımcılar, önce teorik sınavda bilgi düzeylerini, ardından uygulama sınavında spikerlik performanslarını sergileyecek.

Gerçek stüdyo ortamında yapılan uygulama sınavları, kursiyerlerin ekran karşısındaki duruşlarını değerlendirmek üzere tasarlandı.

TRT Akademi tarafından verilen TRT onaylı sertifikayı almaya hak kazananlar, iletişim ve medya dünyasında önemli bir belgeye sahip olacak.

Eğitim boyunca düzenlenecek müze ve kampüs gezileri de katılımcılara TRT’nin yayımcılık mirasını yakından tanıma fırsatı sunacak.

Yeni dönem kayıtları sürüyor

TRT Akademi’nin bu yeni spikerlik kursu, hem ekran önü kariyer planlayan genç iletişimciler hem de iş hayatında etkili iletişim becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller için güçlü bir fırsat sunuyor.

TRT Akademi, yıl boyunca düzenlediği onlarca eğitim programıyla, Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımını yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

Spikerlik ve Sunuculuk eğitimi ise doğru sesin gücünü keşfetmek isteyen herkesi TRT çatısı altında bir araya getiriyor.

TRT stüdyolarında bu ayrıcalıklı eğitim fırsatını kaçırmak istemeyenler trtakademi.com.tr adresinden kayıt oluşturabilirler.