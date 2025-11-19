Duman 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.11.2025 09:30

TRT Akademi'den aralık ayına özel spikerlik ve sunuculuk eğitimi

TRT Akademi, Türkçeyi doğru, etkili ve anlaşılır biçimde kullanarak ekranda güçlü bir yer edinmek isteyenlere aralık ayında yepyeni bir spikerlik kursu başlatıyor. Diksiyon eğitimi ile birleştirilen spikerlik ve sunuculuk eğitim programı katılımcılara teorik bilginin yanında yoğun bir uygulama deneyimi de sunuyor.

TRT Akademi'den aralık ayına özel spikerlik ve sunuculuk eğitimi

Teorik ve uygulama sınavlarını da içeren eğitim, 1- 22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
TRT Akademi’nin deneyimli isimleri Sermin Baysal Ata ve Aslı Noyan tarafından verilen eğitim, 25 bölümden oluşan 81 saatlik kapsamlı içeriğiyle katılımcılara mesleğin tüm inceliklerini öğretmeyi amaçlıyor.

Daha önce TRT Akademi’nin Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” yüz yüze eğitimini başarıyla tamamlayanlar ise sadece Spikerlik ve Sunuculuk eğitimine kayıt yaptırabilirler.

Spikerlik ve sunuculuğu yerinde deneyimleme imkânı

Katılımcılar eğitim süresince ses, nefes, tonlama, söyleniş ve boğumlama kusurları, topluluk önünde konuşma gibi başlıklarda haber spikerlerinden eğitim alacaklar.

Program, yalnızca konuşma becerilerini geliştirmekle kalmayıp, yayında doğru beden dili kullanımı ve yayın öncesi hazırlık teknikleri gibi profesyonel spikerliğin olmazsa olmaz unsurlarını da içeriyor.
Katılımcılar, eğitim boyunca TRT spikerlerinin ve yayımcılarının rehberliğinde yapılan uygulamalarla kendilerini geliştirme fırsatı da buluyor.

Yayında beden dili, ses ve vurgu çalışmaları, stüdyo kuralları, canlı sunum uygulamaları gibi konular ile katılımcılar gerçek yayın atmosferini deneyimleyecekler.

Ekran önünde olmanın tüm incelikleri TRT Akademi’de

Eğitimin son bölümünde katılımcılar, önce teorik sınavda bilgi düzeylerini, ardından uygulama sınavında spikerlik performanslarını sergileyecek.

Gerçek stüdyo ortamında yapılan uygulama sınavları, kursiyerlerin ekran karşısındaki duruşlarını değerlendirmek üzere tasarlandı.

TRT Akademi tarafından verilen TRT onaylı sertifikayı almaya hak kazananlar, iletişim ve medya dünyasında önemli bir belgeye sahip olacak.

Eğitim boyunca düzenlenecek müze ve kampüs gezileri de katılımcılara TRT’nin yayımcılık mirasını yakından tanıma fırsatı sunacak.

Yeni dönem kayıtları sürüyor

TRT Akademi’nin bu yeni spikerlik kursu, hem ekran önü kariyer planlayan genç iletişimciler hem de iş hayatında etkili iletişim becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller için güçlü bir fırsat sunuyor.

TRT Akademi, yıl boyunca düzenlediği onlarca eğitim programıyla, Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımını yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

Spikerlik ve Sunuculuk eğitimi ise doğru sesin gücünü keşfetmek isteyen herkesi TRT çatısı altında bir araya getiriyor.

TRT stüdyolarında bu ayrıcalıklı eğitim fırsatını kaçırmak istemeyenler trtakademi.com.tr adresinden kayıt oluşturabilirler.

ETİKETLER
TRT Akademi
Sıradaki Haber
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
Polisler için zorunlu 2. şark kaldırılıyor
10:35
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkili oldu
10:32
ABD'den Ukrayna'ya 105 milyon dolarlık Patriot destek paketi satışına onay
10:20
WSJ: Pentagon'dan bir heyet, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için Ukrayna'ya gönderildi
10:42
Sokak lezzetleri mercek altına alınıyor
10:12
Brent petrolün varili 64,30 dolardan işlem görüyor
Yağışlar nedeniyle çadırlarını su basan bazı Filistinliler Han Yunus'ta bir okula sığındı
Yağışlar nedeniyle çadırlarını su basan bazı Filistinliler Han Yunus'ta bir okula sığındı
FOTO FOKUS
Japonya'da büyük yangın: 170'ten fazla bina hasar gördü
Japonya'da büyük yangın: 170'ten fazla bina hasar gördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ