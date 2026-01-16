Trafikte yeni dönem: İhlallere rekor cezalar yolda

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen maddelere göre, trafik güvenliğini olumsuz etkileyerek sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor.

Trafikte başka bir aracı "saldırı amacıyla" ısrarla takip eden veya bu amaçla aracından inen sürücülere yönelik ağır yaptırımlar getirildi. Bu fiili işleyen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu kişilerin sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulacak ve araçları 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

"Dur" ihtarına uymayana 200 bin lira ceza

Denetimler sırasında kolluk kuvvetlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücülere uygulanacak ceza miktarı 200 bin liraya yükseltildi.

Sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı veya iptal edildiği halde direksiyon başına geçenlere de yine 200 bin lira idari para cezası kesilecek. Ehliyetsiz araç kullananlar ise 40 bin lira ceza ödeyecek.

Makas atanlara geçit yok

Kamuoyunda "makas atmak" olarak bilinen, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirenler ile düğün, asker uğurlama gibi amaçlarla konvoy oluşturarak trafiği engelleyenlere 90 bin lira para cezası verilecek. Bu sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da 30 gün boyunca trafikten menedilecek.

Alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanımı

Yeni düzenlemeyle alkollü araç kullanma cezalarında da artışa gidildi; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücülere ilk ihlalde 25 bin lira, ikinci tekrarda 50 bin lira, üç ve daha fazla tekrarda ise 150 bin lira ceza uygulanacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullandığı tespit edilenlere ise 150 bin lira idari para cezası verilerek sürücü belgeleri tamamen iptal edilecek.

Kırmızı ışık ve hız ihlallerinde yeni dönem

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet verenlerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Bir yıl içinde kırmızı ışık kuralını 6 kez ihlal edenlerin sürücü belgeleri ise doğrudan iptal edilecek.

Hız sınırını aşanlara yönelik cezalar da ihlal oranına göre kademeli olarak 2 bin lira ile 30 bin lira arasında değişecek.

Ambulans ve itfaiyeye yol vermemenin bedeli ağırlaştı

Geçiş üstünlüğü bulunan ambulans, itfaiye ve güvenlik araçlarına yol vermeyen sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu sürücülerin ehliyetlerine 30 gün el konulacak ve araçları 30 gün trafikten menedilecek. İhlalin tekrarı halinde ehliyet iptali gündeme gelecek.

Plaka ve gürültü düzenlemesi

Tescil plakasının okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapanlara 140 bin lira ceza kesilecek.

Araçlarda çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişikliklerin (abartı egzoz vb.) cezası ise 16 bin lira olarak belirlendi.

Genel Kurul’da kabul edilen ilk 16 maddenin ardından, kanun teklifinin diğer maddeleri üzerindeki görüşmelere devam edilecek.