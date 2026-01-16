Çok Bulutlu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.01.2026 07:28

Trafikte yeni dönem: İhlallere rekor cezalar yolda

Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin ilk 16 maddesi kabul edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve düzeni bozan sürücülere yönelik cezaların rekor seviyelere çıkarıldığı düzenleme ile trafikte "caydırıcılığın" en üst düzeye getirilmesi hedefleniyor.

Trafikte yeni dönem: İhlallere rekor cezalar yolda

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen maddelere göre, trafik güvenliğini olumsuz etkileyerek sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor.

Trafikte başka bir aracı "saldırı amacıyla" ısrarla takip eden veya bu amaçla aracından inen sürücülere yönelik ağır yaptırımlar getirildi. Bu fiili işleyen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu kişilerin sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulacak ve araçları 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

"Dur" ihtarına uymayana 200 bin lira ceza

Denetimler sırasında kolluk kuvvetlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücülere uygulanacak ceza miktarı 200 bin liraya yükseltildi.

Sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı veya iptal edildiği halde direksiyon başına geçenlere de yine 200 bin lira idari para cezası kesilecek. Ehliyetsiz araç kullananlar ise 40 bin lira ceza ödeyecek.

Makas atanlara geçit yok

Kamuoyunda "makas atmak" olarak bilinen, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirenler ile düğün, asker uğurlama gibi amaçlarla konvoy oluşturarak trafiği engelleyenlere 90 bin lira para cezası verilecek. Bu sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da 30 gün boyunca trafikten menedilecek.

Alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanımı

Yeni düzenlemeyle alkollü araç kullanma cezalarında da artışa gidildi; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücülere ilk ihlalde 25 bin lira, ikinci tekrarda 50 bin lira, üç ve daha fazla tekrarda ise 150 bin lira ceza uygulanacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullandığı tespit edilenlere ise 150 bin lira idari para cezası verilerek sürücü belgeleri tamamen iptal edilecek.

Kırmızı ışık ve hız ihlallerinde yeni dönem

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet verenlerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Bir yıl içinde kırmızı ışık kuralını 6 kez ihlal edenlerin sürücü belgeleri ise doğrudan iptal edilecek.

Hız sınırını aşanlara yönelik cezalar da ihlal oranına göre kademeli olarak 2 bin lira ile 30 bin lira arasında değişecek.

Ambulans ve itfaiyeye yol vermemenin bedeli ağırlaştı

Geçiş üstünlüğü bulunan ambulans, itfaiye ve güvenlik araçlarına yol vermeyen sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu sürücülerin ehliyetlerine 30 gün el konulacak ve araçları 30 gün trafikten menedilecek. İhlalin tekrarı halinde ehliyet iptali gündeme gelecek.

Plaka ve gürültü düzenlemesi

Tescil plakasının okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapanlara 140 bin lira ceza kesilecek.

Araçlarda çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişikliklerin (abartı egzoz vb.) cezası ise 16 bin lira olarak belirlendi.

Genel Kurul’da kabul edilen ilk 16 maddenin ardından, kanun teklifinin diğer maddeleri üzerindeki görüşmelere devam edilecek.

ETİKETLER
Trafik TBMM
Sıradaki Haber
15 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:01
NASA Ay yüzeyine nükleer reaktör kurmayı planlıyor
08:00
Suudi Arabistan çöllerinde mumyalanmış 7 nadir çita bulundu
07:58
Antarktika'da dünyanın ilk buzul sığınağı açıldı
07:58
2026 Dünya Kupası biletlerine 500 milyondan fazla rekor başvuru
07:40
Pokemon mağazasında 100 bin dolarlık hırsızlık
07:38
15 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
FOTO FOKUS
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ