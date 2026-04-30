Gündem
AA 30.04.2026 15:19

Trafik kazasında şehit olan polis Serkan Hızlı son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Bornova ilçesinde tır ile 9 aracın karıştığı trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı'nın cenazesi, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Serkan Hızlı'nın ailesine taziye mesajı gönderdi.

34 yaşındaki Hızlı'nın cenazesi, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'ndeki törenin ardından Akhisar ilçesindeki Yeni Gülruh Camii'ne götürüldü.

Hızlı için camide öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Bu sırada şehidin annesi Hatice ve babası Enver Hızlı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Törene Hızlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, son yayımlanan atama kararlarıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili de katıldı.

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Akhisar Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bornova'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Hızlı'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaza

Dün Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan tır, İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, yolda aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarparak yol kenarındaki dereye devrilmişti.

Kazada tır sürücüsü İsmail Çoban ile motosiklet sürücüsü Gökhan Vardar hayatını kaybederken 2'si polis 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralı polisler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yaralı polis memuru Serkan Hızlı, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

