İçişleri Bakanı Soylu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda 2020'de 4 bin 890 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti.

Bakan Soylu, paylaşımında, "Tedbir, denetim, eğitim, iyileşen yollar, teknolojik ve acil sağlık müdahale kapasitesiyle, milletimizin dikkatiyle son 10 yılda yüz binde 13,4'ten 5,9’a düştü. 2020 yılı ölümü, son 10 yılın en düşüğünde. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; her yıl daha iyiye" ifadelerini kullandı.

2020'de trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 890'a düştü

Soylu, Türkiye'de 2010-2020 yıllarında yüz bin kişi başına kaza yeri ve sonrası can kayıpları ile 2015-2020'de kaza yeri ve sonrası can kayıplarına ilişkin grafikleri paylaştı.

Grafiklerde yer alan verilere göre trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı 2015'te 7 bin 530, 2016'da 7 bin 300, 2017'de 7 bin 427, 2018'de 6 bin 675 olarak kayıtlara geçti. 2019'da 5 bin 473 olan can kaybı sayısı 2020'de 4 bin 890'a düştü.